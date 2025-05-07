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Алекс Перейра: у меня уже были мысли о том, чтобы больше не сражаться

Алекс Перейра: у меня уже были мысли о том, чтобы больше не сражаться
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Экс-чемпион UFC в двух весах Алекс Перейра оставил интригующий комментарий по поводу закулисных планов руководства UFC на счет следующего соперника действующему чемпиону UFC в полутяжёлом весе Магомеду Анкалаева. На роль возможных соперников Анкалаева рассматриваются кандидатуры Карлоса Ульберга и Иржи Прохазки.

«Я никогда не отзывался плохо о UFC, но то, что я только что услышал, меня обескуражило. У меня уже были мысли о том, чтобы больше не сражаться, и после того, что мне только что передали, это может быть началом», — написал Перейра на своей странице в социальных сетях.

Напомним, что Перейра проводил свой последний бой в марте 2025 года, где он потерпел поражение единогласным решением судей от Анкалаева.

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