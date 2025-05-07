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Алекс Перейра после резонансных слов о UFC заявил, что его страницу взломали

Алекс Перейра после резонансных слов о UFC заявил, что его страницу взломали
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Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Алекс Перейра сообщил, что его страница в социальных сетях была взломана и опубликованные ранее на ней заявления в адрес руководства UFC, где он высказывает якобы своё недовольство в чём-то — сделали от его лица мошенники.

«Я не знаю, что происходит. Мой «твиттер» был взломан. У меня прекрасные отношения с UFC. Шама», — написал Перейра на своей странице в социальных сетях.

Перейра свой последний бой провёл в марте 2025 года, где потерпел поражение единогласным решением судей от ныне действующего чемпиона UFC в полутяжёлом весе Магомеда Анкалаева и теперь рассчитывает получить реванш до конца 2025 года.

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