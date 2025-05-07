Арман Царукян проведёт бой с Патрики Фрейре 31 мая в Москве

31 мая в Москве на волейбольной арене «Динамо» состоится турнир по грэпплингу ADXC 10, где в главном событии шоу популярный легковес UFC Арман Царукян сразится с бразильским бойцом Патрики Фрейре.

Напомним, в январе 2025 года Арман Царукян должен был провести поединок с действующим чемпионом UFC в лёгкой весовой категории Исламом Махачевым в главном событии турнира UFC 311. Однако армянский борец получил травму спины, и за несколько дней до турнира он снялся с поединка. На кратчайшем уведомлении против Махачева в итоге выступил бразилец Ренато Мойкано и проиграл Исламу удушающим приёмом в первом раунде.