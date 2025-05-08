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«Этот спорт вне конкуренции». Хабиб Нурмагомедов — о полуфинале Лиги чемпионов

«Этот спорт вне конкуренции». Хабиб Нурмагомедов — о полуфинале Лиги чемпионов
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Непобеждённый экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов наблюдал за полуфинальным матчем Лиги чемпионов — 2024/2025 между парижским «ПСЖ» и лондонским «Арсеналом», который завершился со счётом 2:1 в пользу парижан.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
07 мая 2025, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 1
Арсенал
Лондон, Англия
1:0 Руис – 27'     2:0 Хакими – 72'     2:1 Сака – 76'    

«Этот спорт вне конкуренции» — написал Нурмагомедов под опубликованным фото трансляции встречи.

Скриншот трансляции матча «ПСЖ» — «Арсенал»

Скриншот трансляции матча «ПСЖ» — «Арсенал»

Фото: Страница Хабиба Нурмагомедова в социальной сети

Стоит отметить, что Нурмагомедов неоднократно отмечал, что имеет много друзей в «ПСЖ», в том числе он знаком с владельцем клуба Нассером Аль-Хелаифи и считает, что именно французская команда в этом сезоне станет победителем Лиги чемпионов.

Хабиб завершил свою бойцовскую карьеру в 2020 году, когда победил удушающим приёмом Джастина Гэтжи.

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