«Этот спорт вне конкуренции». Хабиб Нурмагомедов — о полуфинале Лиги чемпионов

Непобеждённый экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов наблюдал за полуфинальным матчем Лиги чемпионов — 2024/2025 между парижским «ПСЖ» и лондонским «Арсеналом», который завершился со счётом 2:1 в пользу парижан.

«Этот спорт вне конкуренции» — написал Нурмагомедов под опубликованным фото трансляции встречи.

Скриншот трансляции матча «ПСЖ» — «Арсенал» Фото: Страница Хабиба Нурмагомедова в социальной сети

Стоит отметить, что Нурмагомедов неоднократно отмечал, что имеет много друзей в «ПСЖ», в том числе он знаком с владельцем клуба Нассером Аль-Хелаифи и считает, что именно французская команда в этом сезоне станет победителем Лиги чемпионов.

Хабиб завершил свою бойцовскую карьеру в 2020 году, когда победил удушающим приёмом Джастина Гэтжи.