Легендарный рефери UFC дал прогноз на чемпионский бой Мухаммад — Маддалена

Бывший рефери UFC, а ныне комментатор и аналитик «Большой» Джон Маккарти высказался о предстоящем поединке за титул организации в полусреднем весе (до 77 кг) между американцем Белалом Мухаммадом и австралийцем Джеком Делла Маддаленой.

«Я считаю, что Белал сохранит титул, но, как по мне, Маддалена не получает должного уважения. Я не думаю, что это будет 50-45, как говорят. Маддалена очень крут», – сказал Маккарти в подкасте Weighing In.

Напомним, поединок Мухаммада и Маддалены возглавит турнир UFC 315 в Квебеке (Канада). «Чемпионат» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Мухаммад тренируется с Махачевым и Нурмагомедовым перед UFC 311