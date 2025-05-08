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Легендарный рефери UFC дал прогноз на чемпионский бой Мухаммад — Маддалена

Легендарный рефери UFC дал прогноз на чемпионский бой Мухаммад — Маддалена
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Бывший рефери UFC, а ныне комментатор и аналитик «Большой» Джон Маккарти высказался о предстоящем поединке за титул организации в полусреднем весе (до 77 кг) между американцем Белалом Мухаммадом и австралийцем Джеком Делла Маддаленой.

«Я считаю, что Белал сохранит титул, но, как по мне, Маддалена не получает должного уважения. Я не думаю, что это будет 50-45, как говорят. Маддалена очень крут», – сказал Маккарти в подкасте Weighing In.

Напомним, поединок Мухаммада и Маддалены возглавит турнир UFC 315 в Квебеке (Канада). «Чемпионат» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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