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Дю Плесси сделал заявление о бое с Чимаевым

Дю Плесси сделал заявление о бое с Чимаевым
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Чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) южноафриканец Дрикус дю Плесси высказался об ожидаемом поединке с непобеждённым претендентом Хамзатом Чимаевым.

«Итак, у нас есть дата. Хотя потенциально их две. Я уже дал согласие на обе. Многие спрашивают, состоится ли бой в этом году. Да, 100 процентов. Бой не за горами, скоро будет анонс. UFC все знают. Все эти слухи о травме… Я не знаю, откуда они взялись, нелепость.

Я просто дожидаюсь контракта. И этот бой состоится. В ближайшие месяцы, в крайнем случае в ближайшие четыре месяца», – сказал дю Плесси в своём подкасте.

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