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Марвин Веттори и Брендан Аллен проведут бой на UFC 318 — MMA Mania

Марвин Веттори и Брендан Аллен проведут бой на UFC 318 — MMA Mania
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Поединок в среднем весе (до 84 кг) между итальянцем Марвином Веттори и британцем Бренданом Алленом состоится 20 июля на турнире UFC 318, сообщает издание MMA Mania.

Марвину Веттори 31 год. Итальянец дебютировал в UFC в 2016 году и в июне 2021-го сразился за чемпионский титул, проиграв единогласным судейским решением новозеландцу Исраэлю Адесанье. Всего на его счету в организации девять побед, шесть поражений и одна ничья.

Брендану Аллену 29 лет. Британец выступает в UFC с 2019 года. Всего на его счету в организации 12 побед и четыре поражения.

Ранее чемпион дивизиона южноафриканец Дрикус дю Плесси сделал заявление о бое с Хамзатом Чимаевым.

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