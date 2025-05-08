Марвин Веттори и Брендан Аллен проведут бой на UFC 318 — MMA Mania

Поединок в среднем весе (до 84 кг) между итальянцем Марвином Веттори и британцем Бренданом Алленом состоится 20 июля на турнире UFC 318, сообщает издание MMA Mania.

Марвину Веттори 31 год. Итальянец дебютировал в UFC в 2016 году и в июне 2021-го сразился за чемпионский титул, проиграв единогласным судейским решением новозеландцу Исраэлю Адесанье. Всего на его счету в организации девять побед, шесть поражений и одна ничья.

Брендану Аллену 29 лет. Британец выступает в UFC с 2019 года. Всего на его счету в организации 12 побед и четыре поражения.

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