Энтони Джошуа оценил шансы Кроуфорда в бою с Канело

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа высказался о поединке между Саулем Альваресом и Теренсом Кроуфордом, который состоится 13 сентября в Лас-Вегасе (США).

«Кому я отдаю предпочтение? Не знаю… В бою с Мадримовым Кроуфорд не был тем, кого мы все ожидали. Но есть и другая сторона Кроуфорда. Не знаю, здесь шансы 50 на 50. Давайте скажем так, поскольку я не могу дать прогноз», — сказал Джошуа в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Теренсу Кроуфорду 37 лет. Американец является бывшим чемпионом в лёгком весе (до 61,2 кг), бывшим абсолютным чемпионом в первом полусреднем (до 63,5 кг) и полусреднем (до 66,7 кг) дивизионах, а также действующим обладателем титула WBA в первом среднем весе (до 69,9 кг).