Анкалаев: это я взломал страницу Перейры

Чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) россиянин Магомед Анкалаев иронично отреагировал на публичное высказывание бывшего обладателя титула бразильца Алекса Перейры.

Напомним, ранее Перейра заявил, что может покинуть организацию из-за разногласий с руководством, однако позже сообщил, что его страница в социальных сетях была взломана.

«Это я взломал его аккаунт. Не переживай, Алекс. Я жду тебя», — написал Анкалаев.

Напомним, поединок Перейры и Анкалаева состоялся в марте на турнире UFC 313 и завершился победой россиянина единогласным судейским решением. Ожидается, что реванш бойцов пройдёт во второй половине года.