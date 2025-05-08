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Канело опустился в списке лучших боксёров мира от The Ring после победы над Скаллом

Канело опустился в списке лучших боксёров мира от The Ring после победы над Скаллом
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Обновился рейтинг лучших боксёров мира вне зависимости от весовой категории от издания The Ring.

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканец Сауль Альварес (63-2-2, 39 KO) опустился на восьмое место после победы над кубинцем Уильямом Скаллом. Американец Девин Хейни (32-0, 15 KO) покинул список.

Рейтинг Pound-For-Pound от журнала The Ring:

1. Александр Усик (Украина).
2. Наоя Иноуэ (Япония).
3. Теренс Кроуфорд (США).
4. Дмитрий Бивол (Россия).
5. Артур Бетербиев (Россия).
6. Джесси Родригес (США).
7. Дзюнто Накатани (Япония).
8. Сауль Альварес (Мексика).
9. Кенсиро Тераджи (Япония).
10. Дэвид Бенавидес (США).

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