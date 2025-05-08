Умар Нурмагомедов вернулся к спаррингам после операции на руке

Бывший претендент на титул UFC в легчайшем весе (до 61 кг) Умар Нурмагомедов (18-1) вернулся к спаррингам после операции на руке, проведённой в январе.

«Без фанатизма. И без ударов больной рукой», — написал Нурмагомедов в социальных сетях.

Фото: из личного архива Умара Нурмагомедова

Умару Нурмагомедову 29 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2016 году, с 2021-го выступает в UFC.

В январе на UFC 311 Нурмагомедов сразился за чемпионский титул, проиграв единогласным судейским решением грузину Мерабу Двалишвили. Всего на его счету в престижнейшей организации мира шесть побед и одно поражение.

Материалы по теме Менеджер Умара Нурмагомедова назвал сроки следующего боя россиянина в UFC

Умар Нурмагомедов показал руку после операции