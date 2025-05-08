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Иан Гарри: если Махачев захочет драться за титул в полусреднем весе, остальные будут ждать

Иан Гарри: если Махачев захочет драться за титул в полусреднем весе, остальные будут ждать
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Седьмой номер рейтинга в полусреднем весе (до 77 кг) UFC ирландец Иан Гарри высказался о возможном переходе в его дивизион лучшего бойца организации вне зависимости от весовой категории россиянина Ислама Махачева.

«Если Джек [Делла Маддалена] победит, а Ислам захочет подняться [в весе], все остальные будут ждать. Он номер один вне зависимости от весовой категории, и он заслуживает этого статуса. Если он захочет подняться и подраться за этот пояс, все остальные присядут и позволят ему это сделать. Он заслуживает такого отношения», — сказал Гарри на пресс-конференции.

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