Казахстанский боец UFC Алмабаев выступит на турнире в Абу-Даби в июле, есть соперник

Казахстанский боец UFC Асу Алмабаев, выступающий в наилегчайшем весе (до 57 кг), проведёт поединок на турнире в Абу-Даби (ОАЭ), который состоится 26 июля. Соперником Алмабаева станет Рамазан Темиров, представляющий Узбекистан.

Асу Алмабаеву 31 год. Казахстанец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2013 году, с 2023-го выступает в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира четыре победы и ни одного поражения.

Рамазану Темирову 28 лет. Спортсмен дебютировал как профессионал в 2015 году, в 2024-м стал бойцом UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира две победы.