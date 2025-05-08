Фахретдинов: Евлоев перебил весь дивизион. Он и Волкановски побьёт

Российский боец UFC Ринат Фахретдинов высказался о непобеждённом соотечественнике Мовсаре Евлоеве, выступающем в полулёгком весе (до 65 кг).

«UFC — это медийка. Это не значит, что надо ходить, кричать. Медийка ещё и заключается в досрочных победах. Почему Мовсара недолюбливают? Он перебил весь дивизион, не осталось никого, кого он не побил, кроме чемпиона Волкановски. И его он побьёт. Но видите — все оттягивают, потому что нет досрочных побед, нет медийки. Не орёт, не кричит, ингушское воспитание не позволяет этого всего делать», — сказал Фахретдинов в интервью Руслану Гумилёву.

Мовсару Евлоеву 31 год. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2019-го выступает в UFC. В своем последнем бою, состоявшемся на UFC 310 в декабре, Евлоев победил судейским решением американского экс-чемпиона Алджамейна Стерлинга.