Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Фахретдинов: Евлоев перебил весь дивизион. Он и Волкановски побьёт

Фахретдинов: Евлоев перебил весь дивизион. Он и Волкановски побьёт
Аудио-версия:
Комментарии

Российский боец UFC Ринат Фахретдинов высказался о непобеждённом соотечественнике Мовсаре Евлоеве, выступающем в полулёгком весе (до 65 кг).

«UFC — это медийка. Это не значит, что надо ходить, кричать. Медийка ещё и заключается в досрочных победах. Почему Мовсара недолюбливают? Он перебил весь дивизион, не осталось никого, кого он не побил, кроме чемпиона Волкановски. И его он побьёт. Но видите — все оттягивают, потому что нет досрочных побед, нет медийки. Не орёт, не кричит, ингушское воспитание не позволяет этого всего делать», — сказал Фахретдинов в интервью Руслану Гумилёву.

Мовсару Евлоеву 31 год. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2019-го выступает в UFC. В своем последнем бою, состоявшемся на UFC 310 в декабре, Евлоев победил судейским решением американского экс-чемпиона Алджамейна Стерлинга.

Материалы по теме
Мовсар Евлоев оценил победу Волкановски над Диего Лопесом
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android