Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Джамал Хилл дал прогноз на бой дю Плесси и Чимаева

Джамал Хилл дал прогноз на бой дю Плесси и Чимаева
Комментарии

Экс-чемпион UFC американец Джамал Хилл высказался об ожидаемом поединке за титул организации в среднем весе (до 84 кг) между Дрикусом дю Плесси и Хамзатом Чимаевым.

«Вероятно, я поставлю на Дрикуса. Я много раз сомневался в этом парне, но он заткнул мне рот. Я начал понимать, как он побеждает. Кажется, что он устаёт и замедляется, но это не так. Он выносливей Чимаева.

Мы видели, как Хамзат слабеет раунд за раундом. От ударов Дрикуса тяжело увернуться. Он донесёт свои удары, и это разрушит Чимаева. Ставлю на Дрикуса, но Хамзата нельзя сбрасывать со счетов, это один из лучших борцов в нашем спорте», — сказал Хилл в интервью YouTube-каналу Helen Yee Sports.

Материалы по теме
Дю Плесси сделал заявление о бое с Чимаевым
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android