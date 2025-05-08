Джамал Хилл дал прогноз на бой дю Плесси и Чимаева

Экс-чемпион UFC американец Джамал Хилл высказался об ожидаемом поединке за титул организации в среднем весе (до 84 кг) между Дрикусом дю Плесси и Хамзатом Чимаевым.

«Вероятно, я поставлю на Дрикуса. Я много раз сомневался в этом парне, но он заткнул мне рот. Я начал понимать, как он побеждает. Кажется, что он устаёт и замедляется, но это не так. Он выносливей Чимаева.

Мы видели, как Хамзат слабеет раунд за раундом. От ударов Дрикуса тяжело увернуться. Он донесёт свои удары, и это разрушит Чимаева. Ставлю на Дрикуса, но Хамзата нельзя сбрасывать со счетов, это один из лучших борцов в нашем спорте», — сказал Хилл в интервью YouTube-каналу Helen Yee Sports.