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«Сделал ему подгон». Ковалёв рассказал, как подарил своему менеджеру «Гелендваген»

«Сделал ему подгон». Ковалёв рассказал, как подарил своему менеджеру «Гелендваген»
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Трёхкратный чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Сергей Ковалёв рассказал, как подарил автомобиль своему менеджеру Эгису Климасу.

«Когда я себе купил «Гелендваген» в Америке, я заказал второй «Гелендваген», для жены. А потом получилось так, что, пока ждал второй «Гелендваген», приобрели «БМВ» «семёрку». А потом уже, когда «Гелендваген» пришёл, второй для неё, белый, я подумал: «Ну жирно будет нам два «Гелендвагена».

Я начал думать, что с ним делать. Тогда был большой спрос на эти машины, и автосалоны предлагали оверпрайс, то есть наценяли 50-60 тысяч долларов. Я искал, кому продать, думал, заработаю на этом. А потом пришла мысль Эгиса поблагодарить и сделать ему такой подгон. И я ему этот «Гелендваген» выкатил, а он мне бой выкатил», — сказал Ковалёв в интервью RCC.

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