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Илия Топурия готовится сделать заявление о следующем бое в UFC — El Hormiguero

Илия Топурия готовится сделать заявление о следующем бое в UFC — El Hormiguero
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Испанский телеканал El Hormiguero сообщил, что экс-чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) грузин Илия Топурия станет гостем шоу сегодня, 8 мая, и сообщит подобности о следующем поединке.

Ожидается, что Топурия раскроет детали своего выступления на турнире UFC 317, который состоится 29 июня в Лас-Вегасе (США).

Илии Топурии 28 лет. Грузинский боец выступает в UFC с 2020 года. В феврале на UFC 298 Топурия стал чемпионом, нокаутировав во втором раунде австралийца Алекса Волкановски. В своём последнем бою на турнире UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ) нокаутировал в третьем раунде американца Макса Холлоуэя, проведя первую защиту титула.

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