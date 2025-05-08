«Забывал дорогу в зал». Ковалёв признался, что жалеет о посещениях России на пике карьеры

Трёхкратный чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Сергей Ковалёв рассказал о проблемах с поддержанием формы на пике карьеры.

«Что бы поменял в своей карьере? Наверное, меньше бы летал домой (смеётся). В тот момент, когда был на пике. Потому что, когда домой прилетал, я эти дни, конечно, не тренировался. Не то чтобы гулял, загуливал, дело в том, что прилетал в Россию и забывал дорогу в зал.

У меня родных 50+ человек. Всем встретиться хочется, всем хочется. Немножко мои слабости меня губили. Распылялся, скажем так. Наверное, меньше бы летал в Россию, потому что пропускал тренировки, чтобы поддерживать форму», — сказал Ковалёв в подкасте RCC.