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Диего Лопес сказал, кто должен стать претендентом на титул UFC в полулёгком весе

Диего Лопес сказал, кто должен стать претендентом на титул UFC в полулёгком весе
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Бывший претендент на титул UFC в полулёгком весе (до 65 кг) бразилец Диего Лопес сказал, кто, по его мнению, должен сразиться с действующим чемпионом австралийцем Алексом Волкановски.

«Определённо Мовсар. UFC готовит его уже много лет. И хотя людям не нравится стиль Евлоева, он выиграл ключевые бои и заработал шанс подраться за титул», — сказал Лопес в интервью YouTube-каналу Hablemos MMA.

Мовсару Евлоеву 31 год. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2019-го выступает в UFC. В своём последнем бою, состоявшемся на UFC 310 в декабре, Евлоев победил судейским решением американского экс-чемпиона Алджамейна Стерлинга.

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