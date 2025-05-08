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Диего Лопес назвал двух желанных соперников для следующего боя в UFC

Диего Лопес назвал двух желанных соперников для следующего боя в UFC
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Бывший претендент на титул UFC в полулегком весе (до 65 кг) бразилец Диего Лопес назвал приоритетных соперников для следующего боя.

«Я собираюсь подраться на турнире UFC в сентябре. Соперники? Могу упомянуть два имени. Реванш с Мовсаром Евлоевым и бой с Яиром Родригесом. Каждый из этих парней приблизит меня к титулу», — сказал Лопес в интервью YouTube-каналу Hablemos MMA.

Диего Лопесу 30 лет. Бразилец дебютировал в UFC в 2023 году. В апреле сразился за чемпионский титул, уступив единогласным судейским решением австралийцу Алексу Волкановски. Всего на его счету в престижнейшей организации мира пять побед и два поражения.

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