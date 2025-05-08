Калеб Плант сделал прогноз на предстоящий бой Канело против Кроуфорда

Действующий обладатель временного титула WBA во втором среднем весе Калеб Плант дал прогноз на предстоящий поединок между абсолютным чемпионом мира в этом весе, мексиканцем Саулем Альваресом и бывшим абсолютным чемпионом в двух весах, американцем Теренсом Кроуфордом.

«Это будет классный бой. Знаю, вы скажете мне: «Весовые дивизионы в боксе существуют не просто так». Но я вам отвечу на это: «Кроуфорд — реально особенный боец». Лично я в восторге от того, что мы увидим их очную схватку», — приводит слова Планта Boxing Scene.

Напомним, что бой между Кроуфордом и Альваресом состоится 12 сентября в Лас-Вегасе (США).