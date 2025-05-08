«Меня нельзя с ней сравнивать». Валентина Шевченко — о предстоящем поединке с Манон Фиоро

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко дала комментарий по поводу предстоящего поединка против Манон Фиоро, с которой сразится в соглавном событии турнира UFC 315, который пройдёт 10 мая в Монреале (Канада).

«Мы абсолютно разные с Манон. Меня нельзя с ней сравнивать. Хотя бы потому, что я бы никогда не относилась к своим соперникам с таким неуважением, как это делает она. Я обладаю огромным опытом в этом спорте. С пяти лет я начала это дело, и на момент прихода в UFC я уже была 17-кратной чемпионкой мира по тайскому боксу, ММА и кикбоксингу. Только представьте, сколько разных подобных персонажей мне довелось встретить, сколько выслушать слов и всего подобного. Если бы я переживала по этому поводу, то не дошла бы до всего того, что у меня сейчас есть. Я умею блокировать подобные негативные вещи, и сосредотачиваюсь на поставленной цели», — приводит слова Шевченко MMA Fighting.