Жозе Альдо высказался о предстоящем поединке на UFC 315

Бывший чемпион UFC в полулёгком весе Жозе Альдо дал комментарий по поводу предстоящего поединка на турнире UFC 315, который пройдёт 10 мая в Монреале (Канада). В рамках этого шоу Альдо встретится в октагоне с малоизвестным бойцом Айманном Захаби.

«Я — как хорошее вино: чем старше, тем лучше. Сейчас я более взрывной, быстрый, опытный, поэтому мне нужно драться со всеми, не выбирать соперников. Говорить, что хочу только громкие имена, и участвовать в уродливых боях, где два пенсионера дерутся до первого удара, — это не для меня.

Надо принимать все матчи, если я нахожусь на высочайшем уровне и даже чемпион боится драться со мной, поскольку знает, что это тяжёлый бой и в прошлый раз ему помогли судьи. Все знают, на что я способен. И я знаю, поскольку на тренировках избиваю молодых бойцов. Надо только выходить в клетку и не драться, как идиот», — приводит слова Альдо MMA Fighting.