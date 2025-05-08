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Джек Херманссон и Грегори Родригес проведут бой на UFC 317

Джек Херманссон и Грегори Родригес проведут бой на UFC 317
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36-летний шведский средневес UFC Джек Херманссон проведёт бой против 33-летнего бразильского бойца Грегори Родригеса на турнире UFC 317, который состоится 28 июня в США. Об этом сообщает MMA Junkie.

Напомним, Херманссон свой последний бой проводил в феврале 2024 года и одержал там победу единогласным решением судей над Джо Пайфером.

Что касается Родригеса, то он свой предыдущий поединок провёл в феврале 2025 года, потерпев там поражение техническим нокаутом в четвёртом раунде от экс-претендента на титул Джареда Каннонье. Этим поражением он прервал свою победную серию из трёх поединков.

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