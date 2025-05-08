Коди Гарбрандт проведёт бой на UFC on ESPN 69

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе 33-летний американец Коди Гарбрандт вернётся в октагон 14 июня в Атланте (Джорджия, США) на турнире UFC on ESPN 69, где его ожидает противостояние с 38-летним бразильским бойцом Раони Барселосом. Об этом сообщает MMA Fighting.

Напомним, Гарбрандт свой последний поединок проводил в апреле 2024 года, где он потерпел поражение удушающим приёмом во втором раунде от экс-чемпиона UFC в наилегчайшем дивизионе Дейвисона Фигейреду.

Что касается Барселоса, то его предыдущий бой состоялся в январе 2025 года и завершился победой единогласным решением судей над американцем Пэйтоном Талботтом.