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Боб Арум не верит в победу Теофимо Лопеса над Джароном Эннисом

Боб Арум не верит в победу Теофимо Лопеса над Джароном Эннисом
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Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум дал комментарий по поводу потенциального поединка между действующим чемпионом мира по версии WBO в первом полусреднем весе Теофимо Лопесом и обладателем титулов IBF и WBA в полусредней весовой категории Джароном Эннисом.

«Я думаю, что Лопес очень большой андердог в бою против Энниса. Но именно потому они и делают эти бои… Теофимо делает это ради денег, и вы не можете его винить. Так что его следующий бой будет для него самым денежным, и это, вероятно, будет бой с Эннисом.

Теофимо хочет денег, и если он решит, вам его не сдержать. Они взрослые люди и могут сами принимать решения. Если его решение заключается в том, чтобы пойти на бой с Эннисом, — это его выбор, и всем остаётся лишь принять это», — приводит слова Арума The Ring.

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