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Бой между Энтони Ярдом и Каллумом Смитом в разработке на август

Бой между Энтони Ярдом и Каллумом Смитом в разработке на август
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Действующий обладатель временного титула WBО в полутяжёлом весе Каллум Смит и экс-претендент на титул чемпиона мира Энтони Ярд могут провести бой между собой в августе 2025 года. Об этом сообщает авторитетное издание The Ring.

Напомним, Смит завоевал свой временный титул в феврале 2025 года, когда одержал победу по очкам у ещё одного представителя Британии Джошуа Буатси.

Что касается Ярда, то его последний поединок состоялся в апреле 2025 года и завершился победой единогласным решением судей над британским боксёром Линдоном Артуром, поставив точку в трилогии. Счёт личных встреч между этими боксёрами 2:1 в пользу Ярда.

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