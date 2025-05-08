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Валентина Шевченко продемонстрировала актуальную боевую форму

Валентина Шевченко продемонстрировала актуальную боевую форму
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Чемпионка UFC в женском легчайшем дивизионе Валентина Шевченко продемонстрировала свою актуальную боевую форму накануне турнира UFC 315, где она сразится с Манон Фиоро в соглавном событии шоу.

Валентина Шевченко

Валентина Шевченко

Фото: UFC

Напомним, Шевченко вернула свой чемпионский титул в сентябре 2024 года, когда одержала победу единогласным решением судей над экс-чемпионкой в этом весе Алексой Грассо в трилогии.

Что касается Фиоро, то она выйдет на бой против Шевченко после победы единогласным судейским решением над Эрин Блэнчфилд. Фиоро всего провела семь поединков под эгидой UFC и во всех одержала победы на протяжении последних четырёх лет своей карьеры.

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