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Ислам Дулатов дебютирует в UFC на номерном турнире 20 июля

Ислам Дулатов дебютирует в UFC на номерном турнире 20 июля
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27-летний немецкий боец смешанных единоборств чеченского происхождения Ислам Дулатов проведёт свой дебютный поединок под эгидой самого влиятельного промоушена мира ММА (UFC) на номерном турнире UFC 318, который состоится 20 июля в США.

Соперником чеченского бойца станет 36-летний американец Адам Фьюджитт. Об этом сообщает портал Sherdog.

Напомним, Дулатов попал в UFC через селекционный проект президента UFC Даны Уайта (Dana White's Contender Series — Contender Series). В октябре 2024 года Дулатов победил чистым нокаутом в первом раунде бразильца Ванилтона Антунеса и убедил босса UFC в подписании с ним контракта.

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