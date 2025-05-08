Ислам Дулатов дебютирует в UFC на номерном турнире 20 июля

27-летний немецкий боец смешанных единоборств чеченского происхождения Ислам Дулатов проведёт свой дебютный поединок под эгидой самого влиятельного промоушена мира ММА (UFC) на номерном турнире UFC 318, который состоится 20 июля в США.

Соперником чеченского бойца станет 36-летний американец Адам Фьюджитт. Об этом сообщает портал Sherdog.

Напомним, Дулатов попал в UFC через селекционный проект президента UFC Даны Уайта (Dana White's Contender Series — Contender Series). В октябре 2024 года Дулатов победил чистым нокаутом в первом раунде бразильца Ванилтона Антунеса и убедил босса UFC в подписании с ним контракта.