«Я выхожу за эмоциями». Руслан Проводников — о предстоящем возвращении на ринг

Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Руслан Проводников дал комментарий по поводу предстоящего возвращения на ринг 7 июня в Красноярске, где он во второй раз встретится с многоопытным известным ветераном ринга Хосе Луисом Кастильо.

«И его и моя карьера уже давно позади, и нам уже доказывать никому и ничего не надо. Это просто такая вот история, в которой я могу взбодриться, получить те самые эмоции. Всё же, когда я выходил в ринг, я испытывал те самые эмоции, чувствовал волнение в раздевалке. В повседневной жизни я этого почувствовать не смогу», — сказал Проводников в эфире канала «Бокс ТВ».

Первый бой Проводникова и Кастильо прошёл в 2014 году в Москве и завершился победой «Сибирского Рокки» техническим нокаутом в пятом раунде.