Диего Лопес рассказал, кого видит следующим претендентом на титул UFC в полулёгком весе

Экс-претендент на титул чемпиона UFC в полулёгком весе Диего Лопес считает, что следующим соперником действующего чемпиона UFC в полулёгком весе Александра Волкановски должен стать непобеждённый российский боец Мовсар Евлоев.

«Это определённо Мовсар. UFC уже долго его маринует, и, даже несмотря на то что его стиль не всем нравится, он победил в ключевых боях и должен драться за пояс — он это заслужил. Родригес тоже отлично показал себя в последнем бою. Думаю, UFC что-то ему пообещали. Вряд ли он согласился бы драться с новичком вне рейтинга без какой-либо гарантии. Поэтому любой из них может сразиться за пояс, а кто не получит титульный шанс — пусть дерётся со мной. Я хочу выступить на турнире в Гвадалахаре, и мне нужен такой бой, что UFC скажет: выиграешь его — и дерёшься за титул», — приводит слова Лопеса MMA Junkie.