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Манон Фиоро: меня абсолютно не впечатлила победа Шевченко над Грассо

Манон Фиоро: меня абсолютно не впечатлила победа Шевченко над Грассо
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Претендентка на титул UFC в женском легчайшем дивизионе Манон Фиоро дала комментарий накануне поединка против действующей чемпионки в этой весовой категории Валентины Шевченко, с которой она сразится в соглавном событии турнира UFC 315, запланированного на 10 мая в Монреале (Канада).

«Нет, честно говоря, я не впечатлена её выступлением в бою с Грассо. Для меня это просто скучнейшее зрелище, и она выиграла бой в таком стиле. Я не вижу в ней каких-то великих вещей и всего такого.

Определённо, я думаю, она хочет повалить меня в нашем поединке и контролировать в партере, но я подготовлена для этого, и вы видели это в моём последнем бою с Блэнчфилд. Так что я могу бороться и имею высокий уровень защиты в борьбе», — приводит слова Фиоро MMA Fighting.

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