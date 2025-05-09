«Сюрприз». Макгрегор опубликовал сгенерированное ИИ фото себя в образе Папы Римского

Бывший двойной чемпион UFC в полулёгком (до 66 кг) и лёгком (до 70 кг) весе ирландец Конор Макгрегор представил себя в образе Папы Римского, опубликовав сгенерированное нейросетью изображение себя в роли понтифика.

«Сюрприз-сюрприз, засранцы. Король вернулся», — подписал Макгрегор фотографию, разместив её на своей странице в социальной сети.

Фото: Из личного архива Макгрегора

Напомним, новым Папой Римским стал американо-перуанский кардинал Роберт Прево. Он принял имя Лев XIV.

Конору Макгрегору 36 лет. Ирландец не дрался по правилам смешанных единоборств с июля 2021 года, когда на турнире UFC 264 проиграл техническим нокаутом (травма ноги) в первом раунде бывшему обладателю временного чемпионского титула UFC в лёгком весе американцу Дастину Порье. Всего в его профессиональном рекорде 22 победы и шесть поражений.