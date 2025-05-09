Топурия сообщил, что на UFC 317 может подраться или с Махачевым, или с Оливейрой

Бывший обладатель титула UFC в полулёгком весе (до 66 кг) испано-грузин Илия Топурия подтвердил в интервью на телеканале El Hormiguero, что он проведёт следующий поединок 28 июня на UFC 317 или против чемпиона UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянина Ислама Махачева, или против бразильца Чарльза Оливейры.

Топурии 28 лет. Испано-грузин выступает в UFC с 2020 года. В феврале 2024 года на турнире UFC 298 он завоевал чемпионский титул, нокаутировав австралийца Александра Волкановски во втором раунде. В своём последнем поединке на UFC 308, прошедшем в Абу-Даби (ОАЭ), Топурия успешно защитил свой титул, нокаутировав в третьем раунде американца Макса Холлоуэя.