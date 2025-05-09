Валентина Шевченко и Манон Фиоро провели битву взглядов перед UFC 315

Обладательница чемпионского титула UFC в наилегчайшем весе (до 57 кг), которая представляет Кыргызстан и Перу, Валентина Шевченко и француженка Манон Фиоро провели битву взглядов в преддверии поединка, который станет соглавным событием турнира UFC 315.

Фото: Кадр из трансляции

Напомним, Валентине 37 лет. Она дебютировала в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в 2003 году. В своём рекорде Шевченко имеет 24 победы, четыре поражения, а один бой был признан судьями ничьей. Имеет чёрный пояс второго дана по тхэквондо и по дзюдо. Является восьмикратной чемпионкой мира по тайскому боксу.

Фиоро, в свою очередь, дебютировал в качестве профессионального бойца ММА в 2018 году. В своём рекорде представительница Франции победила в 12 боях и потерпела поражение лишь в одном поединке.