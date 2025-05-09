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Монсон: Трамп не видит смысла в санкциях против российских спортсменов

Монсон: Трамп не видит смысла в санкциях против российских спортсменов
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Известный боец смешанных единоборств Джефф Монсон заявил, что президент США Дональд Трамп не видит смысла в санкциях против российских спортсменов.

«Я согласен с тем, что Трамп просто бизнесмен и хочет поддерживать деловые отношения со странами, он не видит смысла в конфликтах. Он не видит смысла в санкциях против спортсменов тех стран, которые политически активны», — цитирует Монсона «РИА Новости Спорт».

Ранее Джефф Монсон заявил, что отказался от гражданства США. По его словам, он не хочет ассоциироваться с Соединёнными Штатами и с политикой их правительства. Отметим, что в 2018 году Снеговик получил российское гражданство. Недавно боец сообщил, что присоединился к «Команде Путина».

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