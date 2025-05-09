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Туйнов поддержал критику Шлеменко в адрес Овечкина за пиво

Туйнов поддержал критику Шлеменко в адрес Овечкина за пиво
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Российский кикбоксёр Владислав Туйнов отреагировал на критику легендарного бойца ММА соотечественника Александра Шлеменко в адрес капитана клуба «Вашингтон Кэпиталз» Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александра Овечкина.

«Могу поддержать критику Александра Шлеменко, потому что я сам негативно отношусь к алкоголю, никогда в жизни его не пробовал и всегда старался пропагандировать здоровый образ жизни, прививать людям любовь и интерес к спорту.

Мы же, спортсмены, являемся определённым примером для подрастающего поколения. И когда после боя или хоккейного матча мы берём алкогольный напиток и выпиваем его — то можем внести неправильные ценности для людей, которые следят за нами, и особенно для подрастающего поколения. Очень не хотелось бы, чтобы ребёнок, посмотрев хоккейный матч или поединок, потом нашёл алкогольный напиток и выпил его. Потому что он увидел, как делает это его кумир.

С какой-то стороны я могу понять и Александра Овечкина. Понимаю, что, возможно, есть какие-то контрактные обязательства, условия. Возможно, ему просто необходимо было это сделать из-за контракта. Но хотелось бы приносить правильные ценности людям, которые следят за нами», — приводит слова Туйнова Betonmobile.

Напомним, ранее Шлеменко подверг критике Овечкина за то, что тот признался в любви к пиву и в том, что пьёт его после матчей.

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