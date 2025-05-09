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Илия Топурия объявил о возвращении к предыдущему прозвищу

Илия Топурия объявил о возвращении к предыдущему прозвищу
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Бывший обладатель титула UFC в полулёгком весе (до 66 кг) Илия Топурия объявил о возвращении к своему предыдущему прозвищу – Матадор. В конце марта спортсмен заявлял, что принимает прозвище Легенда.

«Я думал об этом, и правда заключается в том, что часто в жизни мы не ценим это до тех пор, пока не окажемся близки к тому, чтобы потерять или вовсе не потеряем. Именно это случилось со мной в том, что касается Матадора. Так что я буду оставаться Матадором до тех пор, пока это не произойдёт», — сказал Топурия в интервью El Hormiguero.

Илия был известен как Матадор на протяжении всей своей карьеры.

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