Дана Уайт прояснил, в каком случае Топурия сразится либо с Махачевым, либо с Оливейрой

Президент UFC Дана Уайт во время выступления на пресс-конференции перед UFC 315 подтвердил, что результат боя Белала Мухаммада и Джека Делла Маддалены может сыграть значительную роль в определении следующего соперника Илии Топурии на турнире UFC 317, который запланирован на конец июня. Таким образом, ожидается, что Топурия встретится либо с россиянином Исламом Махачевым, либо с бразильцем Чарльзом Оливейрой.

Напомним, Махачев и Мухаммад близки друг к другу, что делает вероятность потенциального поединка между ними ниже. Если Делла Маддалена сумеет победить Белала, Махачев, который в настоящий момент является чемпионом UFC в лёгком весе, сможет подняться в полусредний дивизион, чтобы бросить ему вызов. Такой сценарий оставил бы Оливейру ожидаемым соперником для Топурии. В то же время, если Мухаммад сохранит свой титул, шансы на организацию боя Махачева и Топурии станут выше.

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