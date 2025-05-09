Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
PFL Ближний Восток 1
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дебют Патриса Эвра в ММА был отложен на неопределённый срок

Дебют Патриса Эвра в ММА был отложен на неопределённый срок
Комментарии

Турнир промоушена PFL, на котором должен был провести свой дебютный бой в смешанных единоборствах 43-летний французский футболист, бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра, был отменён. Об этом сообщила пресс-служба промоушена.

«Турнир PFL в Париже, запланированный на 23 мая, будет перенесён. Новая дата будет объявлена позже», — гласит заявление лиги в соцсетях.

Примечательно, что за две недели до турнира официально не было объявлено, кто станет соперником Эвра. О сроках проведения ранее запланированного турнира пока не сообщается.

Ранее сообщалось, что 26 июля в Кейптауне (ЮАР) состоится первый в истории лиги PFL турнир по смешанным единоборствам на территории африканского континента.

Материалы по теме
Звёздный футболист Патрис Эвра дебютирует в ММА. И сразу — в одной из лучших лиг мира
Звёздный футболист Патрис Эвра дебютирует в ММА. И сразу — в одной из лучших лиг мира
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android