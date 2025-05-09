Дебют Патриса Эвра в ММА был отложен на неопределённый срок

Турнир промоушена PFL, на котором должен был провести свой дебютный бой в смешанных единоборствах 43-летний французский футболист, бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра, был отменён. Об этом сообщила пресс-служба промоушена.

«Турнир PFL в Париже, запланированный на 23 мая, будет перенесён. Новая дата будет объявлена позже», — гласит заявление лиги в соцсетях.

Примечательно, что за две недели до турнира официально не было объявлено, кто станет соперником Эвра. О сроках проведения ранее запланированного турнира пока не сообщается.

Ранее сообщалось, что 26 июля в Кейптауне (ЮАР) состоится первый в истории лиги PFL турнир по смешанным единоборствам на территории африканского континента.