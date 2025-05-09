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Фото: Усман Нурмагомедов встретился со звездой фильма «1+1» Омаром Си

Фото: Усман Нурмагомедов встретился со звездой фильма «1+1» Омаром Си
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Чемпион Bellator в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Усман Нурмагомедов разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился фотографией с популярным французским актёром Омаром Си.

«Узнали?» — подписал фотографию Нурмагомедов.

Фото: Из личнгого архива Усмана Нурмагомедова

Омар получил широкую известность после выхода в 2011 году фильма «1+1». После он снялся ещё в ряде популярных фильмов, в том числе «Шоколад», «Шеф Адам Джонс» и других.

В общей сложности на счету Нурмагомедова в настоящий момент 19 побед в 19 поединках. Восемь раз спортсмен побеждал нокаутом. Ещё один бой с его участием был признан несостоявшимся.

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