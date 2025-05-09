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Джон Джонс уверен, что победил бы Кормье в реванше

Джон Джонс уверен, что победил бы Кормье в реванше
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Чемпион UFC в тяжёлой весовой категории Джон Джонс высказался о том, чем бы мог закончиться его поединок с экс-чемпионом промоушена Даниэлем Кормье, если бы он проходил в тяжёлом весе.

«Джонс на пике формы против Кормье на пике формы в тяжёлом весе? Я верю, что смог бы победить Даниэля Кормье сильнее, чем сделал это в полутяжёлом весе. Думаю, моя скорость отлично перешла со мной в тяжёлый дивизион, чего нельзя сказать о нём. Думаю, я избил бы его ещё жёстче», — приводит слова Джона Джонса Bloody Elbow.

Джонс и Кормье два раза проводили бой в полутяжёлом весе, первый поединок был выигран Джонсом единогласным решением судей, а второй — нокаутом, однако результат второго боя был отменён из-за провала допинг-теста Джонсом.

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