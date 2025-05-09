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Диллон Дэнис с призывом обратился к Макгрегору, показавшему себя в образе Папы Римского

Диллон Дэнис с призывом обратился к Макгрегору, показавшему себя в образе Папы Римского
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Американский боец смешанных единоборств (ММА) и грэпплер Диллон Дэнис, известный дружбой с экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором, отреагировал на недавний пост ирландца в социальных сетях. Ранее Макгрегор показал себя в образе Папы Римского, опубликовав соответствующее изображение, сгенерированное нейросетью.

«Преврати всю воду в виски», — написал Дэнис в комментариях под постом.

Напомним, Конор не принимал участия в поединках с лета 2021 года, когда на турнире по смешанным единоборствам UFC 264 уступил техническим нокаутом в первом раунде бывшему обладателю временного чемпионского титула UFC в лёгком весе американцу Дастину Порье.

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