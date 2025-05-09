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«Лжец». Кормье объяснил, почему не верит, что страницу Перейры взломали

«Лжец». Кормье объяснил, почему не верит, что страницу Перейры взломали
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы американец Даниэль Кормье дал комментарий по поводу ситуации с бразильским бойцом Алексом Перейрой. Ранее на странице Перейры в социальных сетях появилось критическое сообщение в адрес UFC, а также намёк на возможный уход из организации. Вскоре после этого Алекс сообщил, что его аккаунт был взломан.

«Перейра — лжец. Его страницу не взламывали. Перейра мог что-то написать, а потом кто-то позвонил ему и сказал: «Эй, остынь, давай просто успокоимся». Я не верю в то, что его взломали. Хантер Кэмпбелл был в Дагестане, где встречался с Исламом Махачевым. Хантер спросил: «Что насчёт тебя, Магомед, ты свободен?» Анкалаев такой: «Я мог бы подраться». Затем он обратился к Перейре: «Алекс, а ты свободен?» На что тот ответил: «Ну, у меня мало времени на подготовку». Тогда Хантер такой: «Хорошо, Алекс, мы дадим этот титульный бой кому-нибудь другому», — сказал Кормье на канале ESPN MMA в YouTube.

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