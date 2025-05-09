Маддалена: будет неловко, если Мухаммад сломает меня, он никого никогда не ломал

Претендент на титул UFC в полусреднем весе Джек Делла Маддалена высказался о предстоящем поединке против действующего чемпиона в этом дивизионе Белала Мухаммада, с которым они возглавят турнир UFC 315 в Монреале (Канада), намеченный на 10 мая.

«Мне было бы очень неловко, если бы Белал сломал меня. Он никогда никого не ломал», — сказал Маддалена на пресс-конференции.

Белалу 36 лет. В качестве профессионального бойца смешанных единоборств Мухаммад дебютировал в 2012 году, а в UFC — в 2016-м. В своём рекорде он имеет 24 победы, три поражения, а один поединок был признан несостоявшимся.

Джеку 28 лет. Свою профессиональную карьеру в ММА представитель Австралии начал в 2016 году, а спустя шесть лет он дебютировал в UFC. В своём рекорде Маддалена имеет 17 побед и два поражения.