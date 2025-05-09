В Top Rank не уверены, что Ломаченко вернётся в бокс

Вице-президент Top Rank Карл Моретти не уверен, что зрители дождутся возвращения действующего чемпиона мира по версии IBA украинца Василия Ломаченко.

«Решение за Василием. До сентября станет понятно, планирует ли он проводить бой с победителем поединка между Рэймондом и Зауром, то есть со своим обязательным претендентом. Если он откажется, то это ничего не будет значить. Он вполне может вернуться и ради другого боя. Вопрос о том, продолжит ли он карьеру, будет открыт, даже если он откажется от боя с обязательным претендентом.

Ломаченко может делать что угодно. Ему нечего доказывать. Вопрос только в том, хочет ли он вновь выходить на ринг. Мы были близки к поединку с Джервонтой Дэвисом, но оказалось, что Ломаченко не собирается возвращаться. Он захотел взять паузу. Так что не знаю, увидим ли мы его вновь в ринге», — приводит слова Моретти BoxingScene.

Напомним, 10 мая в США состоится бой за временный пояс IBF между американцем Рэймондом Муратальей и россиянином Зауром Абдуллаевым. Победитель этого поединка должен будет провести бой с Ломаченко за полновесный титул, в противном случае единоличным обладателем пояса будет провозглашён победитель пары Мураталья — Абдуллаев.