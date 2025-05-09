«Готов стать чемпионом мира». Заур Абдуллаев высказался о предстоящем бое с Муратальей

Российский боксёр Заур Абдуллаев дал комментарий по поводу предстоящего поединка с американцем Рэймондом Муратальей. Спортсмены сразятся за временный титул IBF в лёгком весе (до 61,2 кг). Бой пройдёт в ночь с 10 на 11 мая мск в Сан-Диего (США). Победитель станет обязательным претендентом на бой с обладателем пояса Василием Ломаченко.

«Мы вернулись в США намного сильнее, мы готовы к этому бою. Мы готовы стать чемпионом мира. Спасибо большое RCC Boxing Promotions, также – Top Rank, что вообще организовали такой бой, дали такую возможность. И мы постараемся эту возможность не упустить. Мы готовились. Мы начали подготовку в высокогорье, также продолжили спарринги в Америке. Так что мы полностью готовы к этому бою.

Мураталья – хороший боксёр. Мы детально его разобрали, смотрели его бои. Так что мы полностью готовы нейтрализовать все его сильные стороны и доминировать в каждом раунде. Со своей стороны постараемся показать яркий и зрелищный бой. Всё, что готовили, то и будем показывать в ринге», — сказал Абдуллаев на пресс-конференции.

Переживший кому боксёр вернулся в Дагестан спустя 15 лет: