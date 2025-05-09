Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
PFL Ближний Восток 1
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Готов стать чемпионом мира». Заур Абдуллаев высказался о предстоящем бое с Муратальей

«Готов стать чемпионом мира». Заур Абдуллаев высказался о предстоящем бое с Муратальей
Аудио-версия:
Комментарии

Российский боксёр Заур Абдуллаев дал комментарий по поводу предстоящего поединка с американцем Рэймондом Муратальей. Спортсмены сразятся за временный титул IBF в лёгком весе (до 61,2 кг). Бой пройдёт в ночь с 10 на 11 мая мск в Сан-Диего (США). Победитель станет обязательным претендентом на бой с обладателем пояса Василием Ломаченко.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Рэймонд Мураталья — Заур Абдуллаев
11 мая 2025, воскресенье. 05:00 МСК
Рэймонд Мураталья
Не началось
Заур Абдуллаев

«Мы вернулись в США намного сильнее, мы готовы к этому бою. Мы готовы стать чемпионом мира. Спасибо большое RCC Boxing Promotions, также – Top Rank, что вообще организовали такой бой, дали такую возможность. И мы постараемся эту возможность не упустить. Мы готовились. Мы начали подготовку в высокогорье, также продолжили спарринги в Америке. Так что мы полностью готовы к этому бою.

Мураталья – хороший боксёр. Мы детально его разобрали, смотрели его бои. Так что мы полностью готовы нейтрализовать все его сильные стороны и доминировать в каждом раунде. Со своей стороны постараемся показать яркий и зрелищный бой. Всё, что готовили, то и будем показывать в ринге», — сказал Абдуллаев на пресс-конференции.

Материалы по теме
«В США хорошо тренироваться, но в России жить лучше». Интервью с боксёром Абдуллаевым
Эксклюзив
«В США хорошо тренироваться, но в России жить лучше». Интервью с боксёром Абдуллаевым

Переживший кому боксёр вернулся в Дагестан спустя 15 лет:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android