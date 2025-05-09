ESPN: Пакьяо и Барриос сразятся за титул 19 июля

Легендарный 46-летний экс-чемпион мира в восьми весовых категориях филиппинец Мэнни Пакьяо проведёт поединок 19 июля 2025 года с Марио Барриосом. На кону будет стоять титул чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе.

Об этом сообщает ESPN. Официального подтверждения проведения этого боя пока нет.

Барриос в последний раз дрался в ноябре 2024 года, проиграв раздельным решением судей Абелю Рамосу.

Мэнни Пакьяо 46 лет. Филиппинец дебютировал как профессионал в 1995 году и впервые стал чемпионом мира в декабре 1998-го, завоевав титул WBC в наилегчайшем весе (до 50,8 кг). Впоследствии становился чемпионом во втором легчайшем (до 55,3 кг), втором полулёгком (до 59 кг), лёгком (до 61,2 кг), полусреднем (до 66,7 кг) и первом среднем (до 69,9 кг) дивизионах.