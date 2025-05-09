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Биспинг дал категоричный прогноз на бой Мухаммада и Делла Маддалены на UFC 315

Биспинг дал категоричный прогноз на бой Мухаммада и Делла Маддалены на UFC 315
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Член Зала славы UFC, а также бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) британец Майкл Биспинг поделился мнением о предстоящем поединке с обладателем титула лиги Даны Уайта в полусреднем весе Белалом Мухаммадом и Джеком Делла Маддаленой, занимающим пятое место в рейтинге дивизиона. Спортсмены сразятся на турнире UFC 315, который состоится в ночь с 10 на 11 мая.

«Джек Делла Маддалена больше похож на боксёра, чем на кикбоксёра. Он действительно здорово работает на ногах. Но, полагаю, Белал справится. Да, Джек и вправду хорош. Он победил Гилберта Бёрнса. Но Белал всё ещё в прайме, в то время как Гилберт при всём уважении становится старше. Он, вероятно, приближается к закату своей карьеры… Так что я бы сказал – победа Белала судейским решением», — приводит слова Биспинга Macon Telegraph.

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