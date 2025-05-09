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Заур Абдуллаев — Рэймонд Мураталья: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

Заур Абдуллаев — Рэймонд Мураталья: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию
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11 мая в Сан-Диего (США) пройдёт вечер профессионального бокса, в ходе которого поединок проведёт россиянин Заур Абдуллаев. Его соперником будет представитель США Рэймонд Мураталья. Спортсмены сразятся за временный титул IBF в лёгком весе (до 61,2 кг). При этом победитель станет обязательным претендентом на бой с обладателем пояса – украинцем Василием Ломаченко.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Рэймонд Мураталья — Заур Абдуллаев
11 мая 2025, воскресенье. 05:00 МСК
Рэймонд Мураталья
Не началось
Заур Абдуллаев

Трансляцию боксёрского вечера будет вести телеканал ESPN+.

Абдуллаев выступает как профессионал с 2017 года. В общей сложности на его счету 20 побед при одном поражении. Единственное поражение в карьере потерпел от американца Девина Хейни, впоследствии ставшего абсолютным чемпионом дивизиона.

Мураталья дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году. Всего на его счету 22 победы и ни одного поражения.

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