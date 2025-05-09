Заур Абдуллаев — Рэймонд Мураталья: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

11 мая в Сан-Диего (США) пройдёт вечер профессионального бокса, в ходе которого поединок проведёт россиянин Заур Абдуллаев. Его соперником будет представитель США Рэймонд Мураталья. Спортсмены сразятся за временный титул IBF в лёгком весе (до 61,2 кг). При этом победитель станет обязательным претендентом на бой с обладателем пояса – украинцем Василием Ломаченко.

Трансляцию боксёрского вечера будет вести телеканал ESPN+.

Абдуллаев выступает как профессионал с 2017 года. В общей сложности на его счету 20 побед при одном поражении. Единственное поражение в карьере потерпел от американца Девина Хейни, впоследствии ставшего абсолютным чемпионом дивизиона.

Мураталья дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году. Всего на его счету 22 победы и ни одного поражения.

Переживший кому боксёр вернулся в Дагестан спустя 15 лет: